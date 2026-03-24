Лукашенко совершит официальный визит в КНДР

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду направится с официальным визитом в КНДР, сообщили в пресс-службе президента во вторник.

"Президент Беларуси по приглашению председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР", - говорится в сообщении.

Центральным моментом визита станут переговоры лидеров двух стран. "Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты", - проинформировали в пресс-службе.

Там добавили, что предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.

