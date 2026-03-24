Оформление британских виз подорожает с 8 апреля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Стоимость оформления почти всех типов въездных виз в Великобританию, включая туристические, вырастет с 8 апреля, сообщил британский Форин-офис.

Краткосрочная туристическая виза на срок до 6 месяцев, которая сейчас стоит 127 фунтов, подорожает до 135 фунтов. Гостевая виза на срок до 2 лет подорожает с 475 до 506 фунтов. Гостевая виза на срок до 5 лет стоимостью 848 фунтов подорожает до 903 фунтов. Наиболее заметно, на 69 фунтов, подорожает гостевая виза на срок до 10 лет - с 1059 до 1128 фунтов. Студенческая виза вырастет в цене с 524 до 559 фунтов. Виза для частного медицинского лечения обойдется в 234 фунта, что на 14 фунтов дороже, чем сейчас. Электронное разрешение на въезд для граждан стран, имеющих право на безвизовый въезд в Великобританию, будет стоить 20 фунтов вместо 16. Транзитная виза для аэропортов - 74,5 вместо 70.