Глава "Узатома" назвал строительство АЭС будущим драйвером технологического развития

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Строительство атомной электростанции в Узбекистане позволит обеспечить страну стабильным источником электроэнергии и станет драйвером технологического развития, заявил журналистам в Ташкенте директор Агентства по атомной энергии при Кабинете министров республики ("Узатом") Азим Ахмедхаджаев.

По его словам, потребление электроэнергии в Узбекистане ежегодно растет на 6-8%, и атомная генерация способна обеспечить устойчивое покрытие спроса.

"АЭС с коэффициентом использования установленной мощности на уровне 95-98% формирует прочную основу энергосистемы, обеспечивая стабильную выработку электроэнергии 24 часа в сутки", - сказал Ахмедхаджаев.

Он отметил, что проект реализуется с привлечением международных партнеров. В частности, планируется использование сухих градирен венгерского производства с более чем 50-летним опытом эксплуатации, что позволит существенно снизить потребление водных ресурсов.

Кроме того, рассматривается сотрудничество с китайскими компаниями в части поставок турбин, а также с французской компанией Framatome, специализирующейся на оборудовании, топливе и системах управления для атомных электростанций, добавил глава "Узатома".

"Мы изучили опыт "Росатома" по взаимодействию с международными партнерами на других проектах и намерены применять его в Узбекистане", - подчеркнул Ахмедхаджаев.

Он также сообщил о реализации программ подготовки кадров для атомной отрасли при поддержке России.

По словам Ахмедхаджаева, значительное число студентов из Узбекистана обучается в НИЯУ МИФИ и его филиале в республике. Для получения практических навыков они проходят стажировки на строящихся АЭС за рубежом, в том числе в Бангладеш и Турции, а также на действующих станциях в России.

"Подготовка кадров является основополагающим элементом развития атомной энергетики, и эта работа ведется совместно с "Росатомом", - сказал он.

Госкорпорация "Росатом" и "Узатом" подписали 24 марта "дорожную карту" по сотрудничеству в атомной и смежных областях, а также дополнительное соглашение к контракту на строительство атомной электростанции.

Пресс-служба "Росатома" сообщила о начале бетонных работ на площадке строительства АЭС в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана в рамках сооружения энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н. Старт работам дали представители "Атомстройэкспорта" (инжиниринговый дивизион "Росатома") и дирекции по строительству АЭС в республике.

Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

 Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

Россия приостанавливает экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

Вьетнамские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за нехватки топлива

Кабмин продлил угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страхвзносов до 30 апреля

Brent подорожала до $103,78 за баррель

ЦБ РФ перенесет на полгода предоставление банками расширенной отчетности о трансграничных операциях физлиц

США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

 США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

Цены на нефть остаются в глубоком минусе после заявлений Трампа

Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

Индекс МосБиржи упал к 2810 пунктам на заявлениях Трампа по Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8774 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1021 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
