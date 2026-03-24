Запрет вывоза промтоваров из Белоруссии продлен еще на полгода

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии продлило запрет на вывоз более 250 наименований промышленных товаров до 22 сентября 2026 года, такое постановление Совета министров опубликовано на Национальном правовом портале.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из республики в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в постановлении.

Запрет не распространяется на сопровождаемые сертификатом происхождения российские и белорусские товары. Также ограничения не касаются товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, между частями территории России транзитом через Белоруссию, а также в ряде иных случаев.

В приложении к постановлению содержится перечень более чем из 250 наименований промтоваров, которые запрещены к вывозу. В частности, запрещен вывоз котлов, турбин, двигателей, транспортных средств, отдельных видов промоборудования, машин и оборудования для сельского хозяйства, станков, локомотивов, вагонов, лакокрасочных материалов, лома металлов.

Белоруссия впервые ввела полугодовой запрет на вывоз широкой номенклатуры промтоваров в конце марта 2022 года "для защиты экономических интересов государства". С тех пор действие постановления неоднократно продлевалось, также корректировался перечень товаров.

