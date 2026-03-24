СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи тайно проинформировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил проведение переговоров с Соединенными Штатами о потенциальном соглашении, сообщила во вторник газета "Едиот Ахронот", ссылаясь на информированные источники.

По данным источников, верховный лидер согласился быстро завершить войну, но в соответствии с условиями Ирана.

Газета отмечает, что после того, как президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива, он неожиданно объявил в понедельник, что распорядился отложить на пять дней любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре.

При этом президент США заявил, что переговоры, которые Иран отрицает, ведутся с "высокопоставленным лицом", а не с верховным лидером страны.

Позже Трамп сказал телеканалу Fox News, что соглашение с Ираном может быть достигнуто в течение пяти дней или меньше, добавив, что Тегеран хочет заключить сделку. "Дела идут очень хорошо", - сказал Трамп.