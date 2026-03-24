СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи тайно проинформировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил проведение переговоров с Соединенными Штатами о потенциальном соглашении, сообщила во вторник газета "Едиот Ахронот", ссылаясь на информированные источники.

По данным источников, верховный лидер согласился быстро завершить войну, но в соответствии с условиями Ирана.

Газета отмечает, что после того, как президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива, он неожиданно объявил в понедельник, что распорядился отложить на пять дней любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре.

При этом президент США заявил, что переговоры, которые Иран отрицает, ведутся с "высокопоставленным лицом", а не с верховным лидером страны.

Позже Трамп сказал телеканалу Fox News, что соглашение с Ираном может быть достигнуто в течение пяти дней или меньше, добавив, что Тегеран хочет заключить сделку. "Дела идут очень хорошо", - сказал Трамп.

Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Дональд Трамп США Иран Стив Уиткофф
"Аль-Арабийя" сообщила, что в Израиле не верят в успех переговоров Ирана и США

Силы ПВО ОАЭ перехватили пять иранских баллистических ракет

СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

 СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

Лишь 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха

 Лишь 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха

В Кремле не знают, ведут ли переговоры США и Иран

Объекты энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары

"Росатом" начал заливку бетона на АЭС в Узбекистане

Вьетнамские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за нехватки топлива

Лукашенко совершит официальный визит в КНДР

Brent подорожала до $103,78 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1025 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
