Поиск

"Аль-Арабийя" сообщила, что в Израиле не верят в успех переговоров Ирана и США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Успех возможных переговоров между США и Ираном о заключении соглашения, направленного на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, маловероятен, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на три высокопоставленных израильских источника.

По их словам, Иран вряд ли согласится на требования США, которые, вероятнее всего, будут включать в себя ограничения иранской ядерной и баллистической ракетной программ.

Президент США Дональд Трамп 23 марта написал в социальных сетях, что США и Иран провели "очень хорошие и продуктивные" переговоры о полном и тотальном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Трамп считает возможным "использовать огромные достижения, полученные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вооруженными силами США, для реализации целей войны в рамках сделки - сделки, которая сохранит наши жизненно важные интересы".

Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Биньямин Нетаньяху Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аль-Арабийя" сообщила, что в Израиле не верят в успех переговоров Ирана и США

 СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

 Лишь 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1025 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });