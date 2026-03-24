Мохаммад Багер Зольгадр стал секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Высший совет национальной безопасности Ирана возглавил Мохаммад Багер Зольгадр, сообщают во вторник иранские СМИ.

На этой должности он сменил Али Лариджани, погибшего ранее в марте в ходе израильского удара.

Зольгадр в прошлом служил офицером в Корпусе стражей Исламской революции. Также он занимал высокие правительственные должности, в частности - во время президентства Махмуда Ахмадинежада.

Западные СМИ отмечали, что Лариджани был одним из наиболее влиятельных иранских руководителей. По некоторым данным, именно он в последние месяцы принимал наиболее важные для Ирана решения.