МАГАТЭ обсуждает возможность перемирия у ЗАЭС для восстановления линии "Днепровская"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Представители МАГАТЭ начали обсуждать с Москвой и Киевом возможность установить режим локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС для ремонта поврежденной линии электроснабжения "Днепровская", сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом агентство сообщило в соцсети.

ЗАЭС была отключена от "Днепровской" линии электропередачи, в результате чего действующей осталась только одна резервная линия внешнего электроснабжения.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

