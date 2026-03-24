Атаки на Иран нанесли ущерб 114 объектам культурного наследия

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Иранские власти заявили во вторник, что атаки Израиля и США на Иран привели к повреждениям не менее 114 объектов культурного наследия.

"Американские и израильские атаки нанесли ущерб 114 объектам, в том числе музеям и памятникам истории", - сообщило иранское правительство в соцсети X.

В Иране настаивают, что это нарушает принятую в 1954 году Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Ударная волна и осколки ракет привели к повреждению, в частности, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, во Дворце Голестан XIV века в Тегеране выбиты окна, обрушился зеркальный потолок, частично разрушились сводчатые проходы и осыпалась лепнина.

Удары по Исфахану нанесли ущерб Дворцу Али-Капу XVI века и Дворцу Чехель-сотун XVII века, где пошли трещины по стенам, откололась плитка, выбиты окна и повреждены сотовые своды (мукарны) - характерный элемент арабской и персидской архитектуры. Удары также повредили в Исфахане Мечеть Джами VIII века.

Кроме того, удары привели к разрушению антропологических и археологических музеев на территории Крепости Фаляк-оль-Афлак в городе Хорремабад, сама крепость, построенная в III-VI вв., уцелела.

Всего в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены около 30 иранских объектов.