В Иране обвинили США и Израиль в нанесении ущерба 120 культурным объектам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Иране количество поврежденных памятников истории и культуры и культурных учреждений выросло до 120 объектов, заявили в руководстве страны. Об этом сообщает Tasnim.

"Действия США и Израиля против Ирана нанесли серьезный ущерб не менее чем 120 музеям, историческим зданиям и памятникам культуры", - сказано в заявлении.

Наибольший ущерб нанесен провинции Тегеран, где повреждены более 50 объектов культурного наследия. В частности, нанесен урон построенному в XIV веке Музею войны, дворцовому комплексу Саадабад, бывшей шахской резиденции - Мраморному дворцу.

Ранее сообщалось, что удары привели к повреждению дворца Голестан XIV века в Тегеране, а в Исфахане - дворца Али-Капу XVI века, дворца Чехель-сотун XVII века и мечети Джами VIII века. Кроме того, удары привели к разрушению антропологических и археологических музеев на территории крепости Фаляк-оль-Афлак в городе Хорремабад, сама крепость, построенная в III-VI вв., уцелела.