В Иране обвинили США и Израиль в нанесении ущерба 120 культурным объектам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Иране количество поврежденных памятников истории и культуры и культурных учреждений выросло до 120 объектов, заявили в руководстве страны. Об этом сообщает Tasnim.

"Действия США и Израиля против Ирана нанесли серьезный ущерб не менее чем 120 музеям, историческим зданиям и памятникам культуры", - сказано в заявлении.

Наибольший ущерб нанесен провинции Тегеран, где повреждены более 50 объектов культурного наследия. В частности, нанесен урон построенному в XIV веке Музею войны, дворцовому комплексу Саадабад, бывшей шахской резиденции - Мраморному дворцу.

Ранее сообщалось, что удары привели к повреждению дворца Голестан XIV века в Тегеране, а в Исфахане - дворца Али-Капу XVI века, дворца Чехель-сотун XVII века и мечети Джами VIII века. Кроме того, удары привели к разрушению антропологических и археологических музеев на территории крепости Фаляк-оль-Афлак в городе Хорремабад, сама крепость, построенная в III-VI вв., уцелела.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США Тегеран Хорремабад Исфахан
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });