Власти Филиппин изучают возможность покупки нефти из РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Филиппин рассматривают возможность поставок нефти из России, заявил во вторник филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший.

"Россия не является традиционным поставщиком нефти или каких-либо других энергоносителей на Филиппины, но мы изучаем и эту возможность", - сказал Маркос-младший в интервью Bloomberg.

Он отметил, что Манила в настоящее время пытается договориться с Китаем об увеличении поставок энергоносителей.

"По сути, мы пробуем все варианты, чтобы обеспечить поставки", - подчеркнул он.