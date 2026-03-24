В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии во вторник приняло решение ввести в республике чрезвычайное положение в области энергетики сроком на 60 дней.

"Введение ЧП позволит правительству действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, при необходимости, применить дополнительные меры для ограничения последствий кризиса", - сообщил премьер Молдавии Александр Мунтяну.

Он объяснил, что "решение напрямую связано с российскими ударами по инфраструктуре Украины, которые имеют последствия и для Молдавии". Так, по его словам, "удары в ночь на 24 марта привели к отключению основной линии электропередачи, снабжающей Республику Молдова - линии Вулкэнешть-Исакча". "В этой связи были задействованы четыре линии с Румынией, но ситуация остается сложной", - сообщил премьер. Он добавил, что режим ЧП необходим и на фоне последних событий на Ближнем Востоке, которые привели к росту цен на нефтепродукты.

Премьер сообщил, что Национальный центр по управлению кризисами (CNMC) совместно с министерством энергетики разрабатывает меры по "мобилизации ресурсов и координации деятельности учреждений для обеспечения энергоснабжения и работы критически важной инфраструктуры".

Среди предлагаемых Центром шагов - "внедрение превентивных мер для госучреждений, ведомств и экономических операторов, включая проверку альтернативных источников энергии (генераторов) и, при необходимости, мобилизацию мобильных операторов для оперативного реагирования; пересмотр институциональных процедур для быстрого реагирования на возможные риски; экономия энергии в часы пик; ограничение последствий в случае отключения потребителей; внедрение планов обеспечения бесперебойной работы жизненно важных служб, таких как водоснабжение, энергоснабжение, здравоохранение, общественный порядок и социальные услуги".

Во вторник Мунтяну на заседании парламента попросит депутатов одобрить решение правительства.