В Кишиневе рассчитывают восстановить основную ЛЭП с Румынией за неделю

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению инфраструктуры отключенной линии электропередачи Исакча-Вулканешты, которая обеспечивает 70% электроснабжения Молдавии, предположительно, продлятся около недели, сообщил "Молдпресс" министр энергетики страны Дорин Джунгиету.

"Мы в настоящее время оцениваем срок (восстановления ЛЭП - ИФ) в пять-семь дней", - сказал он.

Он напомнил, что ЛЭП Исакча-Вулканешты напряжением 400 кВ была отключена вечером 23 марта после инцидентов на энергетической инфраструктуре на юге Украины. ЛЭП имеет общую длину 52 км и проходит по территории Молдавии, Украины и Румынии.

По данным Минэнерго Молдавии, эта ЛЭП обеспечивает до 70% потребления электроэнергии в Молдавии. "В настоящее время потоки на этом направлении составляют 0 МВт, что приведет к дефициту электроэнергии до 350-400 МВт в часы пик, начиная с 25 марта", - говорится в сообщении ведомства.

В этих обстоятельствах молдавские власти задействовали альтернативные пути электроснабжения, включая четыре межсистемные линии 110 кВ между Румынией и Молдавией.

В связи с отключением ЛЭП Исакча-Вулканешты и возможным дефицитом нефтепродуктов с 25 марта в Молдавии на 60 дней введено чрезвычайное положение в энергетике на национальном уровне. С 4 марта в стране действовал превентивный режим повышенной готовности в энергетике, который был введен для преодоления возможного дефицита нефтепродуктов на фоне ближневосточного кризиса.

Минэнерго Молдавии объясняло, что правовой механизм режима ЧП позволяет отступать от обычных правил закупок энергоресурсов для обеспечения непрерывности их поставок, предоставляет возможность незамедлительного выделения финансов, необходимых для закупки электроэнергии и энергооборудования, и позволяет правительству оперативно принимать решения об ограничении энергоснабжения экономических субъектов для обеспечения защиты важнейших целей экономики и социальной сферы.

Минэнерго Украина Молдавия Исакча-Вулканешты Дорин Джунгиету Румыния
