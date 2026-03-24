CNN сообщил, что Иран и США пока не ведут полноценных переговоров

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Тегеран получил от США через посредников ряд предложений, направленных на завершение конфликта, но о полноформатных переговорах пока говорить не приходится, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источник в Иране.

"За последние дни между США и Ираном установились инициированные Вашингтоном контакты, но ничего такого, что вывело бы их на уровень настоящих переговоров. Послания поступили через различных посредников с целью оценить, можно ли добиться соглашения о конце войны", - приводит телеканал слова источника.

По словам собеседника телеканала, "рассматриваемые предложения направлены не просто на достижение прекращения огня, а на конкретное соглашение о прекращении конфликта между США и Ираном".

Источник отметил, что иранское правительство не запрашивает встречу или прямые переговоры с США, но готово выслушать любой план устойчивого соглашения, который обеспечил бы интересы Ирана.

"Иран готов предоставить все необходимые гарантии того, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, но имеет право на мирное использование ядерных технологий", - заверил источник.

Он добавил, любое предложение должно также включать отмену всех санкций, введенных против Ирана.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской энергетической инфраструктуре ради переговоров об урегулировании конфликта. При этом в Тегеране сообщили, что не ведут никаких переговоров с США, но отметили, что "некоторые дружественные страны" передавали сообщения о переговорах из Вашингтона.

По информации The Guardian, среди стран, общающихся с официальными лицами из США и Ирана ради завершения конфликта, были Пакистан, Оман, Турция и Египет.