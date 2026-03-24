США хотели бы провести переговоры с Ираном в четверг, но ответа от него пока не было

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"Два источника, знакомых с обсуждениями, сказали, что США и группа посредников из стран региона обсуждают возможность проведения мирных переговоров с Ираном на высоком уровне не позже четверга, но все еще ждут ответа от Тегерана", - сообщает портал.

По данным Axios, в переговорах может участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Но неясно, будет ли что-то, в чем можно участвовать. Все пытаются понять, реальна ли такая перспектива", - отметил один из собеседников портала.

Axios поясняет, что даже в высшем эшелоне администрации США мало кто представляет, как продвигаются контакты с Тегераном. "Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер постарались установить надежный канал для переговоров с Ираном, но слишком рано говорить, что случится и идет ли речь о настоящем эффективном канале связи", - отметил один из источников.

По словам двух израильских источников, ранее один из посредников предлагал прекратить огонь для переговоров, но Вашингтон предпочел вести диалог параллельно с боевыми действиями, чтобы иметь дополнительный рычаг давления. Так, США и Израиль планируют две или три недели военной кампании в любом случае.

Также источники сообщили, что США направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий; данный план поступил и Израилю. Многие из требований в этом проекте американская сторона выдвигала во время переговоров раньше. Один из источников заверил, что Уиткофф заявил президенту США Дональду Трампу о согласии Ирана на несколько пунктов, включая передачу обогащенного урана. Однако неясно, кто в Тегеране, обладающий реальной властью, согласился на такое.

США также сообщили Израилю, что кроме отказа от 450 кг обогащенного на 60% урана, Иран примет расширенные инспекции ООН для мониторинга своих ядерных объектов, ограничит дальность баллистических ракет, сократит поддержку проиранских сил, приостановит обогащение урана, но неясно, насколько.

Однако по словам двух израильских источников, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен возможностью того, что Трамп заключит соглашение с Тегераном, которое не позволит выполнить цели Израиля и снизит его возможности наносить удары по Ирану. Третий израильский источник выразил сомнения, что Тегеран в самом деле пошел на уступки, о которых заявляли США.

"Существуют опасения, что Трамп решит пойти на соглашение и остановить войну, даже если только некоторые из его требований будут выполнены, а остальные отложат на потом, без ясного их решения", - сказал один из израильских источников.

В свой черед неназванный служащий Белого дома описал ситуацию с переговорами как "постоянно меняющуюся", отметив, что Трамп хочет проверить, возможно ли соглашение, а если нет, США продолжат бомбардировки Ирана.