Моди и Трамп обсудили по телефону ситуацию в западной части Азии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Западной Азии.

"У меня состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом. Мы провели полезный обмен мнениями по ситуации в Западной Азии", - написал он во вторник в соцсети Х.

По словам Моди, Индия поддерживает скорейшее восстановление мира в регионе и рассчитывает на деэскалацию.

"Обеспечение открытости Ормузского пролива крайне необходимо для всего мира", - отметил премьер, подчеркнув, что договорился поддерживать контакты с Трампом во благо мира и стабильности.