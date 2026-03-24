Моди и Трамп обсудили по телефону ситуацию в западной части Азии
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Западной Азии.
"У меня состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом. Мы провели полезный обмен мнениями по ситуации в Западной Азии", - написал он во вторник в соцсети Х.
По словам Моди, Индия поддерживает скорейшее восстановление мира в регионе и рассчитывает на деэскалацию.
"Обеспечение открытости Ормузского пролива крайне необходимо для всего мира", - отметил премьер, подчеркнув, что договорился поддерживать контакты с Трампом во благо мира и стабильности.