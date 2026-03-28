Моди обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии необходимость обеспечения свободы судоходства

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Индийский премьер Нарендра Моди сообщил, что провел разговор с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, обсудив с ним конфликт на Ближнем Востоке.

"Мы сошлись во мнении о необходимости обеспечения свободы судоходства и сохранения морских транспортных линий открытыми и безопасными", - написал Моди в соцсети Х в субботу.

Он также вновь подтвердил, что Индия "осуждает атаки на региональную энергетическую инфраструктуру".