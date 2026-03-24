Штаб 82-й воздушно-десантной дивизии США получил приказ выдвигаться на Ближний Восток

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американское командование распорядилось, чтобы командующий 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США и его офицеры направились на Ближний Восток, сообщает во вторник телеканал Fox News.

"Телеканалу стало известно, что командующему 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майору Брэндону Тегтмайеру и его группе управления - служащим штаба - приказано начать переброску на Ближний Восток, в то время как Пентагон и Белый дом взвешивают возможность отправки всей дивизии в регион для наземных операций", - сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что ранее поступала информация о планах США использовать наземные подразделения для захвата иранского острова Харк или других операций на территории Ирана.

Тем временем амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту направляется к Ормузскому проливу. По словам источников газеты The Wall Street Journal, группировке потребуется ещё несколько дней, чтобы дойти до пролива. Не исключено, что в задачу морской пехоты будет входить высадка на иранские острова или побережье в Персидском заливе.