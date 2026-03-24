Израиль нанес серию ударов по иранском центру производства взрывчатки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС во вторник нанесли бомбовые удары по центру производства взрывчатых веществ в иранском городе Исфахане, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Завод использовался для производства взрывчатых веществ для различных видов оружия, говорится в сообщении. Военные добавили, что завод был целью Израиля еще в июне 2025 года в ходе ударов по иранским ядерным объектам. В последние месяцы Иран работал над восстановлением этого крупного производственного объекта.

По данным ЦАХАЛ, во вторник израильские ВВС нанесли удары еще по десяткам иранских целей, сбросив более 120 бомб. Среди них, в частности, были пусковые установки баллистических ракет, объекты по производству оружия и системы ПВО.