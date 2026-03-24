Трамп заявил о готовности Ирана навсегда отказаться от ядерного оружия

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие.

"Они (иранцы - ИФ) разговаривают с нами, и они говорят разумные вещи... У них не должно быть ядерного оружия, и мы говорим об этом... Не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия", - сказал он во вторник журналистам в Белом доме.

Трамп подтвердил, что в настоящее время в переговорах с Ираном участвуют спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, и "они занимаются этим вместе с Марко (Рубио, госсекретарь США - ИФ) и Джей Ди (Вэнс, вице-президент США - ИФ)".

По словам Трампа, в настоящее время США находятся в лучшей переговорной позиции.