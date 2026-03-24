Шедшее из Мурманска в Колумбию грузовое судно запросило помощь в Норвежском море

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Грузовое судно LMZ Pluto под флагом Маршалловых островов, шедшее из Мурманска в Санта-Марту (Колумбия), запросило помощь в Норвежском море, сообщает во вторник общественный вещатель Норвегии NRK.

"Судно отправило сигнал бедствия. Мы ведём с ним диалог. Капитан запросил эвакуацию. Сегодня ранее сообщили, что у них были проблемы с поломкой двигателя и силовой установкой. Погода довольно плохая", - сказал NRK представитель Норвежской береговой администрации NAIS Анья Баккен.

По данным издания, на помощь морякам были отправлены два вертолета, которые сняли после восьми вечера по местному времени весь экипаж из 23 человек.

LMZ Pluto - это т.н. балкерное судно длиной 189,99 м и шириной 32,26 м.