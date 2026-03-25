Рынки акций Европы закрылись в плюсе во вторник, кроме германского

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли во вторник, исключением стал германский индикатор.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,43% - до 579,28 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,72%, французский CAC 40 - 0,23%, итальянский FTSE MIB - 0,42%, испанский IBEX 35 - 0,13%. Германский DAX потерял 0,07%.

Инвесторы оценивали статданные и новости компаний, а также продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Несколько объектов энергетической инфраструктуры Ирана были атакованы, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о временном отказе от ударов по иранской энергетике, сообщили во вторник иранские СМИ.

Тегеран продолжал атаковать американские базы в странах Персидского залива. Кроме того, Иран опроверг слова главы Белого дома о продуктивных переговорах между участниками конфликта, сочтя их попыткой повлиять на рынки.

Неопределенность вокруг ситуации на Ближнем Востоке остается высокой, а рост цен на нефть грозит разогревом инфляции, которое может спровоцировать повышение процентных ставок ведущими центробанками.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что отсутствие ясности перспектив не должно препятствовать усилиям центрального банка, направленным на сдерживание ускорения инфляции из-за резкого подорожания энергоносителей. "Туман неопределенности, который всегда нас окружает, не может служить оправданием для бездействия", - сказал он, отметив усиление повышательных рисков для ценовой стабильности из-за событий в Персидском заливе.

Между тем, французское национальное статистическое управление Insee теперь ожидает, что инфляция в стране, которая до начала военной фазы конфликта на Ближнем Востоке не дотягивала до целевого уровня Банка Франции 2%, достигнет его в апреле. Согласно обновленному прогнозу Insee, к июню темп роста цен ускорится до 2,2% (ранее прогнозировалось 1,6%). Агентство также понизило оценку роста экономики Франции в первом и втором кварталах до 0,2% с 0,3%.

Как показали опубликованные во вторник предварительные данные S&P Global, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в марте снизился до минимальных за десять месяцев 50,5 пункта с 51,9 пункта в феврале. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более умеренного спада - до 51 пункта. Уровень в 50 пунктов отделяет рост деловой активности от спада.

Промышленный PMI повысился до 51,4 пункта с 50,8 пункта, обновив максимум почти за четыре года. Индикатор сферы услуг в марте упал до минимальных с мая прошлого года 50,1 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее.

В Германии сводный PMI уменьшился до минимальных за три месяца 51,9 пункта в марте с 53,2 пункта в феврале. Во Франции индикатор снизился до минимальных с октября 48,3 пункта с 49,9 пункта, в Великобритании - до 51 с 53,7 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса STOXX Europe 600 стала испанская Puig Brands. Котировки компании подскочили на 13% после сообщений о том, что американский производитель парфюмерии и косметики Estee Lauder ведет переговоры о ее покупке.

Активный подъем показали Gerresheimer (+11,2%), Lanxess и Infrastrutture Wireless Italiane (+9,9%), Tecan Group (+9,1%).

Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировал британский девелопер Bellway (-17,5%), годовой прогноз которого разочаровал инвесторов.

Значительные потери понесли также Inficon Holding (-10,4%), Teleperformance (-7%), Delivery Hero (-5,2%), B&M European Value Retail (-4,3%) и Nemetschek (-4,2%).

Холдинг Exor итальянской семьи Аньелли потерял 1,9% рыночной стоимости на торгах в Амстердаме. Компания отчиталась о чистом убытке в размере 3,79 млрд евро по итогам прошлого года против прибыли в 14,67 млрд евро годом ранее.

Стоимость бумаг нидерландской ASML Holding увеличилась на 2,2% после новостей о том, что южнокорейский чипмейкер SK Hynix купит у нее оборудование для фотолитографии на 11,95 трлн вон ($7,97 млрд).

Котировки датской Bang & Olufsen упали на 8,6%. Производитель премиальных аудиосистем ухудшил годовой прогноз на фоне слабости продаж, повышенной геополитической напряженности и глобальной неопределенности, и теперь ожидает снижения выручки в диапазоне до 3%, тогда как ранее прогнозировал ее увеличение на 1-5%.

На торгах в Лондоне лучшую динамику показала Sunbelt Rentals Holdings (+5%). Бумаги нефегазовых BP plc и Shell поднялись в цене на 3,5% и 3,2% соответственно, горнодобывающих Endeavour Mining и Glencore - на 3,4% и 2,4%.

В Германии в тройку лидеров роста вошли Brenntag (+7,6%), BASF (+4,2%) и Deutsche Telekom (+2,9%), тогда как сильнее всего упали акции SAP (-4,1%), Scout24 и Bayer (-1,9%).