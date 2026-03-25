Поиск

Иран предпочитает видеть Вэнса на переговорах с США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Тегеран информировал Вашингтон, что на потенциальных переговорах предпочел бы вести диалог с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщает CNN.

"Иранские представители дали понять администрации, что не хотят возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а предпочли бы взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.

Согласно публикации, эта позиция была передана по неофициальным каналам и свидетельствует о том, что в Иране считают переговоры с Уиткоффом и Кушнером потенциально не продуктивными с учетом дефицита доверия, после срыва переговорного процесса и начала США военной операции.

По словам источников, Вэнс в отличие от Уиткоффа, Кушнера и даже госсекретаря США Марко Рубио воспринимается как более склонный положить конец войне.

"Складывается впечатление, что Вэнс будет нацелен завершить конфликт", - пояснил один из источников.

Ранее Трамп подтвердил, что в настоящее время в переговорах с Ираном участвуют Уиткофф и Кушнер, и "они занимаются этим вместе" с Рубио и Вэнсом.

В свою очередь Axios со ссылкой на источники сообщал, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение. По данным же CNN, Тегеран получил от США через посредников ряд предложений, направленных на завершение конфликта, но о полноформатных переговорах пока говорить не приходится.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США переговоры Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1042 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8779 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
