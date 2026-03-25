Около 290 военных США получили ранения с начала операции против Ирана

Церемония прощания с солдатами, погибшими в ходе операции "Эпическая ярость"
Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Около 290 американских военнослужащих получили ранения с начала военной операции Соединенных Штатов против Ирана, сообщил телеканалу CNN представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

При этом, как указали в CENTCOM, за неделю это количество выросло на 90 человек. Из 290 раненых 255 вернулись к исполнению служебных обязанностей, добавил представитель. 10 военных остаются в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день в боевых действиях погибли 13 американских военнослужащих.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн указал, что большинство ранений американские военнослужащие получили в результате атак иранских беспилотников.

