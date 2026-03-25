Поиск

Орбан сообщил, что приостановка поставок венгерского газа на Украину будет поэтапной

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что приостановка поставок венгерского газа на Украину будет поэтапной.

Об этом он сообщил в видео, опубликованном в соцсети X.

Орбан добавил, что, приостанавливая поставки газа Украине, Венгрия будет одновременно наращивать собственные запасы. "Газ, который будет оставаться в Венгрии, будет храниться здесь же", - заявил он.

Ранее в среду Орбан заявил, что Украина не получит газа из Венгрии, пока не возобновит поставки нефти.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1050 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8789 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
