Орбан сообщил, что приостановка поставок венгерского газа на Украину будет поэтапной

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что приостановка поставок венгерского газа на Украину будет поэтапной.

Об этом он сообщил в видео, опубликованном в соцсети X.

Орбан добавил, что, приостанавливая поставки газа Украине, Венгрия будет одновременно наращивать собственные запасы. "Газ, который будет оставаться в Венгрии, будет храниться здесь же", - заявил он.

Ранее в среду Орбан заявил, что Украина не получит газа из Венгрии, пока не возобновит поставки нефти.