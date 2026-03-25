Орбан сообщил, что приостановка поставок венгерского газа на Украину будет поэтапной
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что приостановка поставок венгерского газа на Украину будет поэтапной.
Об этом он сообщил в видео, опубликованном в соцсети X.
Орбан добавил, что, приостанавливая поставки газа Украине, Венгрия будет одновременно наращивать собственные запасы. "Газ, который будет оставаться в Венгрии, будет храниться здесь же", - заявил он.
Ранее в среду Орбан заявил, что Украина не получит газа из Венгрии, пока не возобновит поставки нефти.