Власти Эстонии сообщили об украинском дроне, врезавшемся в электростанцию

Целью этого беспилотника был российский порт Усть-Луга, заявил эстонский премьер

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на фоне сообщений СМИ о влетевшем на территорию страны российском беспилотнике заявил, что залетевший дрон был украинским, он врезался в трубу электростанции Аувере.

"Целью беспилотника был порт Усть-Луга", - сказал Михал на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что, по имеющимся данным, российский порт был атакован роями беспилотников трижды: около 3 часов ночи, около 6 утра и в 8 утра. Один из дронов отклонился от курса, возможно от радиоэлектронного воздействия российской стороны и врезался в трубу электростанции Аувере, располагающейся на северо-востоке республики.

По его словам, через воздушное пространство Эстонии проследовало еще несколько беспилотников.

Министр обороны Ханно Певкур в свою очередь заявил, что в течение ночи базирующиеся в Эстонии истребители НАТО поднимались в воздух из-за нарушения дронами воздушного пространства республики над морем, в районе Финского залива.

"В настоящий момент прямой угрозы для Эстонии нет", - сказал Певкур.

Ранее СМИ сообщали об инциденте, заявляя, что дрон был российским.