Грузы в атакованном БПЛА порту Усть-Луга для Калининграда оформляют без задержек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Атака БПЛА на морской порт Усть-Луга (Ленинградская область) не повлияла на отправку грузов в Калининград, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"СМИ распространяют информацию о проблемах с отгрузкой и выгрузкой в порту Усть-Луги после атак украинских БПЛА. Оперативно связались с портом. Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в область, оформляются без задержек. Держу ситуацию на контроле", - сообщил Беспрозванных в соцсетях.

Ранее в среду глава Ленобласти сообщал о ликвидации 56 дронов. В порту Усть-Луга было зафиксировано возгорание. В Выборге повреждена кровля дома. По информации губернатора Петербурга Александра Беглова, в Кронштадте в домах и автомобилях повреждены стекла.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщается на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

