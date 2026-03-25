Правительство Израиля разрешило армии призвать до 400 тысяч резервистов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство Израиля одобрило план призвать в войска до 400 тысяч резервистов в связи с военными действиями против Ирана и "Хезболлы", пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛе уточнили, что это не фактическое число резервистов, которых призовут, а скорее "предел, обеспечивающий гибкость в соответствии с оперативными потребностями".

"Эти планы призваны решать проблемы на различных фронтах, особенно в рамках операции "Рычащий лев" против Ирана", - заявили военные.

Предыдущий лимит на призыв резервистов, утвержденный в декабре 2025 года, составлял 280 тысяч человек. По данным газеты, с октября 2023 года вопрос о праве ЦАХАЛа призывать резервистов по экстренным случаям выносят на утверждение правительства каждые несколько месяцев.