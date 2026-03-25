В Финляндии заявили о планах продолжать соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Хельсинки продолжит соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия, так как не стремится размещать его на своей территории, заявил в среду премьер-министр страны Петтери Орпо.

"Финляндия не стремится размещать ядерное оружие на своей территории и продолжит соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия", - сказал Орпо на встрече с председателями парламентских партий, на которой рассматривались предлагаемые правительством поправки в Закон о ядерной энергетике и в Уголовный кодекс.

Финский премьер отметил, что предложение правительства об отмене некоторых ограничений на обращение с ядерным оружием направлено на то, чтобы в будущем стало возможным доставлять ядерное взрывчатое вещество в Финляндию или транспортировать на исключительных основаниях, если это касается военной обороны Финляндии или общего оборонного сотрудничества НАТО.

Действующий закон о ядерной энергетике запрещает импорт, производство, хранение и взрывы всех ядерных взрывчатых веществ в Финляндии.

Встреча была вызвана тем, что оппозиционные партии подвергли резкой критике тот факт, что правительство подготовило законопроект без консультаций с ними, вопреки традициям внешней и безопасности политики.