В руководстве Финляндии нет единства в вопросе о размещении ядерного оружия

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В руководстве Финляндии нет единства в вопросе об изменении законодательства, касающегося размещении ядерного оружия, заявил журналистам премьер-министр Петтери Орпо после встречи с лидерами парламентских партий, на которой обсуждался Доклад о внешней политике и политике государства.

"К сожалению, некоторые стороны по-прежнему недовольны решением, при котором ограничения на импорт ядерного оружия были изъяты из Закона о ядерной энергетике", - сказал он.

По его словам, правительство представит парламенту предложение о снятии ограничений на ввоз и размещение ядерного оружия на следующей неделе.

Орпо отметил, что оппозиционные партии выступают против этого предложения и отстаивают ныне действующее законодательство, полностью запрещающее ядерное оружие на территории страны. Сомнение высказал и канцлер юстиции Янне Салминен, считающий, что предложение правительства слишком неясно, например, относительно того, как будет приниматься решение об импорте ядерного оружия в Финляндию.

Орпо отметил, что мнение канцлера юстиции и лидеров оппозиции будут учтены при окончательной разработке законопроекта.

Сам он считает, что в Закон о ядерной энергетике необходимо внести поправки и разрешить ввоз и размещение ядерного оружия, "поскольку финское законодательство должно быть готово к внезапной кризисной ситуации".

По словам премьер-министра, "основная идея заключается в том, что Финляндия не станет ядерной державой и ядерное оружие не будет размещено в Финляндии при обычных условиях".

Он заверил, что Финляндия будет соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства, а также поддерживать ядерное разоружение.

Финляндия правительство Петтери Орпо Янне Салминен
