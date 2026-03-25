Трамп назначил Цукерберга, Эллисона и Хуана в состав совета по технологиям

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назначил в технологический совет ряд крупнейших представителей бизнеса, включая главных исполнительных директоров Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Nvidia Corp. Марка Цукерберга и Дженсена Хуана, а также сооснователя Oracle Corp. Ларри Эллисона для оценки политики в области ИИ и других вопросов.

Сопредседателями президентского совета по науке и технологиям (PCAST) станут Дэвид Сакс, который ранее отвечал за политику в области ИИ и криптовалют в администрации Трампа, и еще один технологический советник - Майкл Крациос, сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп 25 марта назначил первоначальный состав из 13 членов отрасли, в который также вошли соучредитель Google (входит в холдинг в Alphabet Inc.) Сергей Брин и основатель Dell Technologies Майкл Делл. В соответствии с указом президента, в конечном итоге совет может включать 24 человека.

"У Соединенных Штатов есть возможность возглавить мир в области искусственного интеллекта, - заявил Цукерберг изданию The Wall Street Journal. - Для меня большая честь присоединиться к президентскому совету и работать с другими лидерами отрасли, чтобы помочь этому осуществиться".

В свой первый срок на президентском посту Трамп также создал аналогичный совет, в состав которого входили представители технологической отрасли, но среди его членов не было таких известных личностей.

Новости по теме

Израиль пытается нанести удары по максимуму целей в Иране из-за возможных переговоров

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

Правительство Израиля разрешило армии призвать до 400 тысяч резервистов

В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей

Тегеран отверг предложения США по окончанию конфликта

"Росатом" эвакуировал с АЭС "Бушер" еще 163 человека

США проинформировали РФ об итогах их переговоров с Украиной во Флориде

В Молдавии ввели меры экономии электроэнергии
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1066 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8792 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
