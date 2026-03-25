Трамп назначил Цукерберга, Эллисона и Хуана в состав совета по технологиям

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назначил в технологический совет ряд крупнейших представителей бизнеса, включая главных исполнительных директоров Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Nvidia Corp. Марка Цукерберга и Дженсена Хуана, а также сооснователя Oracle Corp. Ларри Эллисона для оценки политики в области ИИ и других вопросов.

Сопредседателями президентского совета по науке и технологиям (PCAST) станут Дэвид Сакс, который ранее отвечал за политику в области ИИ и криптовалют в администрации Трампа, и еще один технологический советник - Майкл Крациос, сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп 25 марта назначил первоначальный состав из 13 членов отрасли, в который также вошли соучредитель Google (входит в холдинг в Alphabet Inc.) Сергей Брин и основатель Dell Technologies Майкл Делл. В соответствии с указом президента, в конечном итоге совет может включать 24 человека.

"У Соединенных Штатов есть возможность возглавить мир в области искусственного интеллекта, - заявил Цукерберг изданию The Wall Street Journal. - Для меня большая честь присоединиться к президентскому совету и работать с другими лидерами отрасли, чтобы помочь этому осуществиться".

В свой первый срок на президентском посту Трамп также создал аналогичный совет, в состав которого входили представители технологической отрасли, но среди его членов не было таких известных личностей.