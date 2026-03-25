Силы ПВО ОАЭ перехватили девять иранских БПЛА

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов в среду перехватили девять ударных беспилотников, запущенных из Ирана, сообщило министерство обороны ОАЭ.

При этом ведомство не сообщает ни об одном пуске баллистических ракет в сторону Объединенных Арабских Эмиратов.

Накануне средства ПВО Эмиратов сбили пять иранских баллистических ракет и 17 ударных беспилотников. Как отметили в министерстве обороны, количество ежедневных атак с начала американской военной операции против Ирана уменьшается

"С начала иранских атак силы ПВО ОАЭ перехватило уже 357 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1815 беспилотников", - говорится в ежедневном отчете министерства, опубликованном в среду. По данным ведомства, в результате атак погибли три военнослужащих вооруженных сил ОАЭ и шесть мирных жителей страны, все они были иностранными гражданами.