Bloomberg сообщил об условиях возможного участия Саудовской Аравии и ОАЭ в операции против Ирана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Нанесение ударов по Ирану со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ возможно при условии, если республика совершит атаки против электростанций и объектов водоснабжения. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Две наиболее сильных страны Персидского залива – Саудовская Аравия и ОАЭ, – в первую очередь, теряют терпение от иранских ударов по портам, энергокомплексу и аэропортам, заявляют источники. Они добавили, что, тем не менее, страны вступят в войну, если Тегеран сдержит свои обещания, угрожая атаковать ключевые объекты энергоснабжения и водного хозяйства", - информирует агентство.

В то же время Оман желает сохранить за собой роль посредника в урегулировании конфликта.

По словам собеседников агентства, некоторые чиновники в регионе полагают, что участие в кампании против Ирана лишь подстегнёт иранские атаки; другие считают, что это случится, даже если региональные страны не будут присоединяться к ударам по Ирану. Неназванный европейский дипломат отметил: существуют и опасения, что США заключат мирное соглашение с Ираном и оставят страны региона наедине с "раненым, рассерженным режимом" в Тегеране.

Высокопоставленный представитель властей одной из стран Персидского залива отметил, что нынешняя ситуация побуждает государства региона усилить сотрудничество между собой, а также с США и Европой. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива нарастил обмен развединформацией между его членами о планах Ирана и проиранских сил, с целью защитить ключевую инфраструктуру, обеспечить продовольственную безопасность, подготовиться к возможным последствиям атак на нефтяные и ядерные объекты.

Источники отметили, что идут дискуссии и по поводу возможных контрмер против Ирана с привлечением помощи международных союзников. На прошлой неделе в Эр-Рияде министры иностранных дел 12 арабских и исламских государств обсуждали вариант с военными действиями против Ирана, добавили собеседники агентства. В МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта эту информацию комментировать не стали.

Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

