Поиск

Нетаньяху сообщил о формировании Израилем зоны безопасности в Ливане

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Израиль создает расширенную буферную зону в Ливане, а также продолжает военную кампанию против Ирана и движения "Хезболла", заявил в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Мы решительно настроены на то, чтобы сделать все возможное для фундаментального изменения ситуации в Ливане", - цитирует слова Нетаньяху газета The Times of Israel.

По его словам, Израиль устранил угрозу вторжения на север страны враждебных сил и теперь работает над созданием расширенной буферной зоны в Ливане, чтобы помешать атакам "Хезболлы" с применением противотанковых ракет.

"Кампания против Ирана продолжается в полную силу, несмотря на то, что пишут в СМИ", - подчеркнул Нетаньяху.

Кроме того, он сказал, что Израиль будет уделять особое внимание "ликвидации "Хезболлы" и продолжать защиту этноконфессионального меньшинства друзов в Сирии.

10
Израиль Биньямин Нетаньяху Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
