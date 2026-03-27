"Хезболла" сообщила о столкновениях ВС Израиля в двух ливанских деревнях

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" вступили в перестрелку с израильскими военными в двух деревнях на юге Ливана, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление "Хезболлы".

По ее утверждению, стрельба велась в деревнях Баяда и Шамаа с близкого расстояния, бойцы "Хезболлы" использовали легкое и среднее стрелковое оружие.

Кроме того, движение взяло ответственность за нападение на израильские приграничные города.

По данным ливанских СМИ, Израиль нанес серию авиаударов по Ливану. В результате одного из них, предварительно, погибли не менее четырех человек и ранены еще восемь. После еще одного удара по пригороду Бейрута, по данным Минздрава Ливана, погибли два человека.

Представитель израильской армии Эффи Дефрин заявил, что "если ливанское правительство не разоружит "Хезболлу", это сделает ЦАХАЛ".