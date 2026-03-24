Ливан не разрывает дипломатические отношения с Ираном

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В ливанском МИД заявили, что решение об отзыве аккредитации у иранского посла Мохаммада Резы Шейбани не означает разрыва дипломатических отношений между странами, передает телеканал LBC.

"Данная мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях, применимо конкретно к данному послу", - разъяснило министерство.

Это решение МИД объяснил тем, что посол нарушал дипломатические нормы и обязательства. По информации ведомства, Шейбани делал заявления, которые представляли собой вмешательство во внутренние политические дела Ливана; давал комментарии, оценивающие решения правительства.

В то же время в МИД подчеркнули приверженность Ливана к поддержанию прочных и дружественных отношений с Ираном, основанных на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела.

Ранее МИД Ливана сообщил, что посол Ирана в Бейруте Мохаммад Реза Шейбани объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть Ливан до конца недели.