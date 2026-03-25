Трамп совершит визит в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 14-15 мая

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Поездка президента США Дональда Трампа в Пекин, в ходе которой запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечена на 14-15 мая, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я рада объявить, что долгожданная встреча президента Трампа с председателем Си Цзиньпином теперь пройдет в Пекине 14-15 мая", - сказала она журналистам на брифинге.

Она добавила, что Трамп ожидает ответного визита Си Цзиньпина в Вашингтон в 2026 году; дату объявят позднее.

Изначально визит американского лидера планировался на период с 31 марта по 2 апреля.

Но ранее Трамп заявил, что попросил китайскую сторону перенести его визит в Пекин примерно на месяц. Он пояснил, что из-за боевых действий с Ираном ему сейчас надо оставаться в США.

В свой черед позднее два источника портала Axios отметили, что блокада Ормузского пролива Ираном вынудила Трампа перенести отъезд в КНР. Президент рассчитывал закончить кампанию против Ирана до поездки в Китай.