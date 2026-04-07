Bloomberg узнал о планах Трампа захватить нефть Ирана с целью получить рычаг давления на КНР

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант с получением контроля над нефтяными запасами Ирана, чтобы иметь больше возможностей влиять на политику КНР, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, пока Трамп думает над тем, чтобы получить контроль над иранской нефтью, в его размышлениях вырисовывается и такой интерес: расширить глобальное доминирование США в энергетике с целью получить средство давления на Китай", - информирует агентство.

По словам собеседников, Трамп верит в то, что если США будут контролировать нефтяные запасы Ирана, то американский президент сможет вести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином с более уверенных позиций.

При этом в администрации США обсуждают, что влияние Пекина сократилось в связи с операцией США 3 января по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и боевыми действиями на Ближнем Востоке.

Неназванный представитель Белого дома в свою очередь заверил, что, хотя Трампу нравится идея захватить нефтяные богатства Ирана, официальных планов на этот счет нет, и подобные инициативы не входят в нынешнюю программу действий.

В конце марта стало известно, что поездка Трампа в Пекин, во время которой запланированы переговоры с Си Цзиньпином, намечена на 14-15 мая.

До этого Трамп заявлял, что обратился к китайской стороне с просьбой перенести его визит в Пекин примерно на месяц. Американский президент пояснил, что из-за боевых действий с Ираном ему сейчас надо оставаться в США.

Позднее два источника портала Axios отметили, что перенести отъезд в КНР Трампа вынудила блокада Ормузского пролива Ираном. Трамп рассчитывал закончить кампанию против Ирана до поездки в Китай.