Шесть стран призвали Ирак прекратить нападения проиранских группировок с его территории

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Страны Персидского залива призвали Ирак принять меры для прекращения атак, осуществляемых с его территории, сообщает в среду The National (ОАЭ).

"Шесть стран сообщили, что выступили с призывом к властям Ирака принять необходимые меры для немедленного прекращения атак, совершаемых группировками, ополченцами и вооруженными группами с территории Ирака против соседних государств, чтобы сохранить братские отношения и избежать дальнейшей эскалации", - пишет издание со ссылкой на заявление ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Иордании.

Кроме того, авторы заявления также осудили действия членов "Хезболлы" и других связанных с Ираном "спящих ячеек" в регионе.