США опровергли обвинения в нацеливании на иракские силы безопасности

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США заявляют, что неоднократно обращались к Багдаду с просьбой предоставить информацию о местонахождении иракских сил безопасности, чтобы избежать их случайного попадания под обстрел во время операций против связанных с Ираном группировок, однако не получили ответа от властей Ирака, сообщает в четверг Al Arabiya.

"Представитель госдепартамента США подчеркнул, что координация с иракскими властями является приоритетом и что запрос информации о местонахождении иракских сил был направлен на повышение безопасности и предотвращение недоразумений на местах", - информирует телеканал.

Несмотря на отсутствие ответа со стороны Багдада, США заявили, что по-прежнему готовы сотрудничать с иракскими властями в борьбе с деятельностью поддерживаемых Ираном военизированных формирований.

В то же время США категорически отвергли обвинения в том, что они нацеливались на иракские силы безопасности, назвав эти утверждения "категорически ложными".

Накануне премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поручил министерству иностранных дел вызвать временного поверенного в делах США в Багдаде в связи с атаками, направленными против военных подразделений страны.