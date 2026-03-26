США и Израиль временно исключили Аракчи и Галибафа из списка целей для ликвидации

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер-Галибаф временно исключены из списков целей для ликвидации США и Израиля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, США и Израиль исключили Галибафа и Аракчи из списка целей на срок до четырех-пяти дней, поскольку Вашингтон изучает возможность проведения мирных переговоров с Ираном.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Исламабаде могут пройти переговоры между США и Ираном. Издание Axios со ссылкой на источники писало, что США планируют организовать переговоры с Тегераном в четверг.

Тем временем глава иранского МИД заявил в интервью телеканалу Press TV: "В настоящее время наша политика заключается в продолжении сопротивления, и никаких переговоров не ведется".

Он добавил, что региональные дипломатические контакты имели место, но позиция Тегерана остается "принципиальной и твердой".

Ранее Аракчи также заявлял, что Иран рассматривает переданные США предложения, однако о диалоге речи нет.

"Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США", - приводит телеканал Iran International слова Аракчи.

Между тем высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности заявил телеканалу Press TV, что Иран дал отрицательный ответ на предложения США, касающиеся окончания конфликта.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп заявил, что Иран ведет переговоры с США

Свыше 20 БПЛА ликвидировано в Ленобласти, есть повреждения в промзоне

Один человек пострадал в Москве в результате пожара, возникшего из-за падения обломков БПЛА

Самолет с делегацией депутатов Госдумы вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Физлица с мая смогут вывозить слитки золота свыше 100 г только через аэропорты Москвы и Владивостока

Что произошло за день: среда, 25 марта

Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1082 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8798 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
