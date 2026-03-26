США и Израиль временно исключили Аракчи и Галибафа из списка целей для ликвидации

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер-Галибаф временно исключены из списков целей для ликвидации США и Израиля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, США и Израиль исключили Галибафа и Аракчи из списка целей на срок до четырех-пяти дней, поскольку Вашингтон изучает возможность проведения мирных переговоров с Ираном.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Исламабаде могут пройти переговоры между США и Ираном. Издание Axios со ссылкой на источники писало, что США планируют организовать переговоры с Тегераном в четверг.

Тем временем глава иранского МИД заявил в интервью телеканалу Press TV: "В настоящее время наша политика заключается в продолжении сопротивления, и никаких переговоров не ведется".

Он добавил, что региональные дипломатические контакты имели место, но позиция Тегерана остается "принципиальной и твердой".

Ранее Аракчи также заявлял, что Иран рассматривает переданные США предложения, однако о диалоге речи нет.

"Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США", - приводит телеканал Iran International слова Аракчи.

Между тем высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности заявил телеканалу Press TV, что Иран дал отрицательный ответ на предложения США, касающиеся окончания конфликта.