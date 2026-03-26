Глава CENTCOM заявил об уничтожении двух третей оружейных предприятий Ирана

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американские войска нанесли более 10 тыс. ударов по целям в Иране с начала военной операции, в ходе которой уже уничтожены две трети иранских предприятий по производству вооружений, заявил глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"Всего несколько часов назад мы поразили 10-тысячную иранскую цель. И если сложить наши достижения с успехом нашего израильского союзника, то вместе мы поразили еще тысячи целей, ясно демонстрируя, что вместе мы сильнее", - сказал он в видеообращении, размещенном на странице CENTCOM в соцсети Х.

По словам Купера, частота ракетных и беспилотных атак Ирана снизилась на 90% с начала операции.

"Мы повредили или уничтожили более двух третей иранских предприятий по производству ракет, беспилотников и военно-морской техники, а также верфей, и мы еще не закончили", - сказал адмирал, добавив, что американские войска "на пути к полному уничтожению всего военного производства Ирана".

Кроме того, он сообщил, что США уже уничтожили 92% основных боевых кораблей иранского военно-морского флота.