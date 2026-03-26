Глава CENTCOM заявил об уничтожении двух третей оружейных предприятий Ирана

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американские войска нанесли более 10 тыс. ударов по целям в Иране с начала военной операции, в ходе которой уже уничтожены две трети иранских предприятий по производству вооружений, заявил глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"Всего несколько часов назад мы поразили 10-тысячную иранскую цель. И если сложить наши достижения с успехом нашего израильского союзника, то вместе мы поразили еще тысячи целей, ясно демонстрируя, что вместе мы сильнее", - сказал он в видеообращении, размещенном на странице CENTCOM в соцсети Х.

По словам Купера, частота ракетных и беспилотных атак Ирана снизилась на 90% с начала операции.

"Мы повредили или уничтожили более двух третей иранских предприятий по производству ракет, беспилотников и военно-морской техники, а также верфей, и мы еще не закончили", - сказал адмирал, добавив, что американские войска "на пути к полному уничтожению всего военного производства Ирана".

Кроме того, он сообщил, что США уже уничтожили 92% основных боевых кораблей иранского военно-морского флота.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Британские военные будут задерживать находящиеся под санкциями суда в своих водах

Иран укрепляет оборону острова Харк

 Иран укрепляет оборону острова Харк

Трамп может объявить о прекращении огня с Ираном в выходные

Тегеран изучает полученные от США предложения, но переговоров не ведет

 Тегеран изучает полученные от США предложения, но переговоров не ведет

В Белом доме заявили о продуктивности продолжающихся переговоров с Тегераном

Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе

 Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе

Израиль пытается нанести удары по максимуму целей в Иране из-за возможных переговоров

Трамп назначил Цукерберга, Эллисона и Хуана в состав совета по технологиям

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

 Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8798 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1080 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });