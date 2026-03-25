В Белом доме заявили о продуктивности продолжающихся переговоров с Тегераном

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Переговоры США с Ираном продолжаются, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Они продуктивны, как сказал президент в понедельник, и остаются таковыми", - сказала Левитт на брифинге в среду.

Пресс-секретарь отметила, что ознакомилась с материалами СМИ о переговорах с Ираном, в которых, в частности, идет речь о предложенном США Ирану плане по урегулированию из 15 пунктов. По ее словам, в публикациях "есть элементы правды, но некоторые истории, которые я прочитала, не полностью соответствовали действительности". В связи с этим она предостерегла репортеров от "спекулятивных сообщений из анонимных источников".

Вместе с тем представитель Белого дома отметила, что Вашингтон не намерен разглашать подробности ведущихся переговоров с Ираном.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники, что пакистанская сторона, выступающая посредником в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, передала Тегерану предложение от США, состоящее из 15 пунктов, для прекращения боевых действий.

Согласно данным пакистанских официальных лицх, предложение Вашингтона касается таких вопросов, как снятие санкций против Тегерана, сотрудничество в атомной сфере в мирных целях, свёртывание ядерной программы Ирана, роль МАГАТЭ, ограничения на иранский ракетный арсенал, а также восстановление доступа судов к Ормузскому проливу.

Между тем телеканал Press TV сообщил, что Иран дал отрицательный ответ на предложения США.

США Иран
