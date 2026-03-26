Рынки акций Европы уверенно выросли в среду

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные, геополитические и корпоративные новости.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 1,42% - до 587,49 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 1,42%, германский DAX - 1,41%, французский CAC 40 - 1,33%, итальянский FTSE MIB - 1,48%, испанский IBEX 35 - 1,54%.

Участники рынка продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке. США направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, пишет Axios со ссылкой на источники. По их словам, Штаты планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение.

В то же время другие источники сообщили изданию, что иранские официальные лица уведомили страны, пытающиеся выступить посредниками в переговорах с США, что не доверяют президенту Дональду Трампу в его стремлении найти мирное решение конфликта.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция осталась на январском уровне, минимальном с марта прошлого года, и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков.

Базовая инфляция (индекс CPI Core, цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей) в прошлом месяце ускорилась до 3,2% с январских 3,1%, когда был зафиксирован минимум с августа 2021 года.

Тем временем индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в марте понизился до 86,4 пункта с пересмотренных 88,4 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении института экономических исследований Ifo. Это минимальный уровень с февраля прошлого года. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали 86,1 пункта.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции германской химкомпании Lanxess, подорожавшие на 17,4% после того, как аналитики JPMorgan улучшили прогноз для них сразу до "выше рынка" с "ниже рынка".

Капитализация Diageo поднялась на 1,1% на новости, что британский производитель алкоголя достиг соглашения о продаже индийской команды по крикету Royal Challengers Bengaluru за 166,6 млрд рупий ($1,77 млрд).

Рыночная стоимость испанской фармкомпании Grifols увеличилась на 1,4% после её сообщения о том, что она рассматривает возможность первичного размещения акций своего американского биофармацевтического бизнеса.

Бумаги Airbus на торгах в Париже прибавили в цене 2,4% после того, как китайская China Eastern сообщила о заказе у концерна самолетов на $15,8 млрд.

Итальянский Monte dei Paschi di Siena нарастил капитализацию на 3,3% после того, как его совет директоров выбрал главу предоставляющей коммунальные услуги Acea Фабрицио Палермо в качестве единственного кандидата на должность нового главного исполнительного директора банка.

Акции нефтяных компаний подешевели, включая Shell (-0,8%) и TotalEnergies (-0,4%), тогда как котировки бумаг авиакомпаний Lufthansa и Air France-KLM выросли на 2,3%.

