Казахстан отказался от участия Shell и Eni в проекте ГПЗ на Карачаганаке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Казахстан не будет реализовывать проект строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Карачаганак совместно с компаниями Shell и Eni, заявило ТОО "PSA", полномочный орган, действующий от имени правительства Казахстана в крупных нефтегазовых проектах на основе соглашений о разделе продукции.

"Оператор Карачаганакского проекта в лице компаний Shell и Eni не смог принять окончательное инвестиционное решение по ГПЗ. В этой связи полномочный орган официально потребовал от подрядчика завершить все работы по ГПЗ в мае 2026 года", - сообщило PSA.

Казахстан более не рассматривает строительство ГПЗ в рамках действующего соглашения о разделе продукции по следующим причинам: "Многократное превышение оператором сметы расходов на строительство ГПЗ, по сравнению с первоначальным планом; низкая экономическая привлекательность проекта ГПЗ и значительные оттоки денежных средств из доли республики; постоянное увязывание оператором вопросов санкционирования проекта с иными вопросами, не имеющими отношения к ГПЗ".

"Таким образом, вариант строительства ГПЗ оператором Карачаганакского проекта не является целесообразным с технической, коммерческой и юридической точек зрения", - подчеркнули в PSA.

"В настоящее время республикой начата работа по проектированию ГПЗ для переработки карачаганакского газа, в целях обеспечения национальной энергетической безопасности", - добавили в ведомстве.

Строительство ГПЗ на месторождении Карачаганак мощностью 4 млрд куб. м в год должны были завершить в 2028 году.

В Минэнерго Казахстана ранее заявили, что вопрос строительства собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является стратегическим приоритетом для правительства и находится в активной проработке.

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет СРП, осуществляет международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V. в составе Shell (29,25%, владеет долей через аффилированную компанию "Би Джи Карачаганак Лимитед"), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК "ЛУКОЙЛ" (13,5%), "КазМунайГаз" (10%).

Eni Shell Казахстан Минэнерго PSA Карачаганак
Лукашенко провел переговоры с Ким Чен Ыном

 Лукашенко провел переговоры с Ким Чен Ыном

В Израиле заявили о нанесении серии масштабных ударов по Ирану

Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

 Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам

Сан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

 Сан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

Британские военные будут задерживать находящиеся под санкциями суда в своих водах

 Британские военные будут задерживать находящиеся под санкциями суда в своих водах

Иран укрепляет оборону острова Харк

 Иран укрепляет оборону острова Харк

Трамп может объявить о прекращении огня с Ираном в выходные

Тегеран изучает полученные от США предложения, но переговоров не ведет

 Тегеран изучает полученные от США предложения, но переговоров не ведет
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 282 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1083 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8804 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
