Казахстан отказался от участия Shell и Eni в проекте ГПЗ на Карачаганаке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Казахстан не будет реализовывать проект строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Карачаганак совместно с компаниями Shell и Eni, заявило ТОО "PSA", полномочный орган, действующий от имени правительства Казахстана в крупных нефтегазовых проектах на основе соглашений о разделе продукции.

"Оператор Карачаганакского проекта в лице компаний Shell и Eni не смог принять окончательное инвестиционное решение по ГПЗ. В этой связи полномочный орган официально потребовал от подрядчика завершить все работы по ГПЗ в мае 2026 года", - сообщило PSA.

Казахстан более не рассматривает строительство ГПЗ в рамках действующего соглашения о разделе продукции по следующим причинам: "Многократное превышение оператором сметы расходов на строительство ГПЗ, по сравнению с первоначальным планом; низкая экономическая привлекательность проекта ГПЗ и значительные оттоки денежных средств из доли республики; постоянное увязывание оператором вопросов санкционирования проекта с иными вопросами, не имеющими отношения к ГПЗ".

"Таким образом, вариант строительства ГПЗ оператором Карачаганакского проекта не является целесообразным с технической, коммерческой и юридической точек зрения", - подчеркнули в PSA.

"В настоящее время республикой начата работа по проектированию ГПЗ для переработки карачаганакского газа, в целях обеспечения национальной энергетической безопасности", - добавили в ведомстве.

Строительство ГПЗ на месторождении Карачаганак мощностью 4 млрд куб. м в год должны были завершить в 2028 году.

В Минэнерго Казахстана ранее заявили, что вопрос строительства собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является стратегическим приоритетом для правительства и находится в активной проработке.

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет СРП, осуществляет международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V. в составе Shell (29,25%, владеет долей через аффилированную компанию "Би Джи Карачаганак Лимитед"), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК "ЛУКОЙЛ" (13,5%), "КазМунайГаз" (10%).