Казахстан пока не видит альтернативы Оренбургскому ГПЗ для переработки газа с Карачаганака

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Казахстан пока не видит альтернативных вариантов для переработки газа с Карачаганака, кроме как на Оренбургский газоперерабатывающий завод, сообщил журналистам министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"На сегодняшний момент, к сожалению, пока нет (альтернатив - ИФ). Порядка 9 млрд кубометров в год нашего карачаганакского газа перерабатывается на ОГПЗ", - сказал Аккенженов журналистам во вторник.

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры о строительстве собственного ГПЗ на Карачаганаке. По его словам, будущий завод будет построен силами нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ).

"Если речь идет о строительстве карачаганакского ГПЗ, то на сегодня эта работа ведется с иностранными партнерами. Принято решение что КМГ будет собственными силами производить. Сейчас идут по согласованию параметров по подключению будущего ГПЗ, который будет строить КМГ, с существующей инфраструктурой карачаганакского проекта", - пояснил министр.