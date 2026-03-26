США готовят мощные атаки на Иран с наземными силами в случае провала переговоров

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США готовят варианты "финального удара" по Ирану, который может включать использование наземных войск, в случае провала переговоров с Тегераном, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и двух источников, знакомых с планами.

По их данным, если попытки начать переговоры на высоком уровне с Ираном не принесут результатов, и иранцы продолжат угрожать судоходству в Ормузском проливе, США могут нанести "финальный удар", который будет иметь двойную цель - улучшить свои позиции на будущих переговорах с Тегераном или позволить президенту США Дональду Трампу в одностороннем порядке завершить войну победой.

Чиновники сообщили Axios, что обсуждаются четыре варианта. Первый предполагает захват или блокаду острова Харк, который является ключевым нефтяным центром Ирана. Второй вариант - захват острова Ларак, где расположены иранские базы и радары, отслеживающие суда, следующие через Ормузский пролив, а также небольшие катера, способные атаковать торговые суда. Третий вариант - вторжение на остров Абу-Муса в восточной части Персидского залива, который позволяет Ирану контролировать суда, выходящие из залива. Этот остров и близлежащие Большой и Малый Тунб находятся под контролем Ирана, но на них претендуют Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, США могут заблокировать или взять под контроль суда, экспортирующие иранскую нефть.

По данным источников Axios, также рассматриваются планы по захвату американскими войсками иранского арсенала высокообогащенного урана, который, как полагают, находится под разрушенными ядерными объектами. В качестве альтернативы США могут нанести по объектам мощные бомбовые удары, чтобы гарантировать, что Иран не сможет получить доступ к этому материалу. По словам источников, Трамп еще не принял решение ни по одному из этих вариантов.