В НАТО заявили о продолжении поставок Украине наиболее важных военных грузов

Фото: Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Поставки наиболее важных грузов для Киева продолжаются, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"Самое важное оборудование продолжает поступать на Украину", - сказал он на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о том, что военные действия на Ближнем Востоке "затмили" украинский конфликт и поставки вооружений Киеву.

Рютте добавил, что на программу PURL, предусматривающую покупку у США вооружения для Украины, в последние месяцы пришлось 95% поставок ракет для Patriot и 95% иных поставок для ПВО.