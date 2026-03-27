США пока не отменяют продажу вооружений, предназначенных Киеву

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - США пока не начали перенаправлять вооружения, которые должна получать Украина в рамках программы PURL, из-за конфликта на Ближнем Востоке, однако такая перспектива возможна, заявил журналистам госсекретарь Марко Рубио.

"Ничего пока еще не перенаправили. Но это может случиться", - сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что продаваемое в рамках PURL оружие изначально является американским, поэтому если у США возникнет потребность пополнить собственные арсеналы, это будет приоритетной задачей.

Инициатива PURL предназначена для закупок вооружения американского производства, включая средства ПВО, боеприпасы и запчасти. Инициатива финансирования закупок американского вооружения для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно.

Марко Рубио ПВО США Украина PURL Ближний Восток
Новости по теме

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

Что произошло за день: пятница, 27 марта

Гарантии безопасности США Киеву не связаны с уходом украинских военных из Донбасса

Рубио заявил, что война в Иране вскоре завершится

Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации на Ближнем Востоке

В Иране заявили, что США и Израиль атаковали ядерный объект в Араке

Апелляция в США освободила Аргентину от выплаты $16,1 млрд акционерам национализированной YPF

Рубио заверил партнеров по G7 в завершении операции против Ирана через несколько недель

 Рубио заверил партнеров по G7 в завершении операции против Ирана через несколько недель

Экс-глава Внешэкономбанка Дмитриев исключен из SDN List

Еврокомиссия представит налоговые меры для смягчения роста цен на энергоносители
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8821 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
