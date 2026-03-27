США пока не отменяют продажу вооружений, предназначенных Киеву

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - США пока не начали перенаправлять вооружения, которые должна получать Украина в рамках программы PURL, из-за конфликта на Ближнем Востоке, однако такая перспектива возможна, заявил журналистам госсекретарь Марко Рубио.

"Ничего пока еще не перенаправили. Но это может случиться", - сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что продаваемое в рамках PURL оружие изначально является американским, поэтому если у США возникнет потребность пополнить собственные арсеналы, это будет приоритетной задачей.

Инициатива PURL предназначена для закупок вооружения американского производства, включая средства ПВО, боеприпасы и запчасти. Инициатива финансирования закупок американского вооружения для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно.