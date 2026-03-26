Малайзийским судам разрешили проход через Ормузский пролив

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что провел переговоры с лидерами Ирана, Египта, Турции и других стран региона, и теперь малазийские суда получили разрешения проходить через Ормузский пролив, сообщает в четверг The Straits Times.

"В настоящее время мы занимаемся обеспечением прохода малазийских нефтяных танкеров, чтобы экипажи, задействованные в перевозках грузов, могли продолжить путь домой", - приводит газета слова Ибрагима из телеобращения.

Премьер также поблагодарил президента Ирана Масуда Пезешкиана за то, что он позволил пропустить танкеры. Он уточнил, что его переговоры с другими лидерами были направлены на поиск путей для решения конфликта на Ближнем Востоке.

"Но это нелегко, поскольку Иран считает, что его неоднократно обманывали. Ему трудно согласиться на шаги в направлении мира без четких и обязательных к исполнению гарантий безопасности для своей страны", - подчеркнул премьер.

Ибрагим напомнил, что блокада Ормузского пролива сказывается и на Малайзии, и власти предпринимают усилия с целью снизить последствия перебоев с поставками нефти и газа.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
